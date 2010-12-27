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Петербуржец пропал после поездки с кавказцем, на которого переписал комнаты
Сегодня, 14:42
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lesjasap
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Петербуржец пропал после поездки с кавказцем, на которого переписал комнаты

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Пропал петербуржец, переписавший на неизвестного кавказца комнаты.

В Красносельском районе пропал местный житель, подаривший накануне неизвестному кавказцу свою квартиру. Сообщается, что “обрадованный” мужчина увез петербуржца в неизвестном направлении, после чего его не видели. 
 
Инцидент произошел 21 декабря. В правоохранительные органы обратилась 63-летняя женщина, которая рассказала о пропаже супруга. По словам заявительницы, утром в роковой день ей на номер телефона дозвонился некий “Шахрат”, который попросил ее мужа выйти. Известно, что петербуржец вышел из квартиры по улице Тамбасова, сел с кавказцем в “Ауди” и пропал. Выяснилось, что незадолго до этого мужчина переписал две комнаты в трехкомнатной квартире на имя неизвестного “Шахрата”. 
 
Пострадавшая женщина успела переписать номера иномарки. Машина зарегистрирована на 239-летнего гражданина Азербайджана, который ранее привлекался к административной  ответственности. В настоящее время подозреваемого разыскивают. 
Теги: ауди , красносельский район , похищение , пропажа человека , улица тамбасова
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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