Петербуржец пропал после поездки с кавказцем, на которого переписал комнаты

Пропал петербуржец, переписавший на неизвестного кавказца комнаты.

В Красносельском районе пропал местный житель, подаривший накануне неизвестному кавказцу свою квартиру. Сообщается, что “обрадованный” мужчина увез петербуржца в неизвестном направлении, после чего его не видели.

Инцидент произошел 21 декабря. В правоохранительные органы обратилась 63-летняя женщина, которая рассказала о пропаже супруга. По словам заявительницы, утром в роковой день ей на номер телефона дозвонился некий “Шахрат”, который попросил ее мужа выйти. Известно, что петербуржец вышел из квартиры по улице Тамбасова, сел с кавказцем в “Ауди” и пропал. Выяснилось, что незадолго до этого мужчина переписал две комнаты в трехкомнатной квартире на имя неизвестного “Шахрата”.

Пострадавшая женщина успела переписать номера иномарки. Машина зарегистрирована на 239-летнего гражданина Азербайджана, который ранее привлекался к административной ответственности. В настоящее время подозреваемого разыскивают.