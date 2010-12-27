В Пушкинском суде рассмотрят дело мошенника, продававшего имущество на "Авито"

Городская Прокуратура занимается передачей в суд дела о фальшивой продаже собственности через Интернет.

Петербургская Прокуратура рассматривает дело мошенника, продававшего несуществующие вещи по Интернету. Следствие установило, что мужчина создал на сервисе “Авито” объявления о продаже бытовой техники, мебели и прочей домашней утвари. В качестве контактного номера он указал телефон знакомой, которая не была в курсе планов злоумышленника.

Однако, по неизвестной причине женщина подтверждала сведения о реализации имущества. Затем покупатели переводили деньги на банковский счет преступника. После этого жертвы обмана так и не дожидались своих вещей. В общем счете данным способом мошенник получил 30 тысяч рублей от клиентов.

Дело будет рассматриваться в Пушкинском районном суде. Сторона обвинения будет доказывать вину фигуранта в трех эпизодах мошенничества.

