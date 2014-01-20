Петербуржец предстанет перед судом за повторное пьяное вождение

Перед судом предстанет мужчина за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Прокуратура Выборгского района утвердила обвинительный акт в отношении 45-летнего местного жителя. Он обвиняется по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в августа мужчину привлекли к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Его лишили права управления транспортными средствами, однако фигурант уголовного дела в сентябре вновь управлял автомобилем в состоянии опьянения.

В рамках расследования на машину обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что прокуратура и ККИ Петербурга заинтересовались автосервисом на Димитрова.

Фото: Piter.TV

