В Петербурге задержали двух наркоторговцев

У них нашли почти 3 килограмма наркотического вещества.

В машине петербуржца нашли более двух килограмм наркотиков. После задержания он вывел полицейские на след своего подельника из Таджикистана. Теперь обоим грозит наказание за сбыт веществ в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полиция задержала мужчину 25 лет 27 марта на Ленинском проспекте. В багажнике BMW полицейские нашли 23 брикета с наркотиками растительного происхождения. Общий вес брикетов составил 2636,2 граммов.

Через четыре дня полицейские задержали 41-летнего гражданина Таджикистана. В его доме в Красном Селе были найдены еще три брикета (330 граммов) с таким же веществом.



Оба мужчины арестованы и проходят по делу о сбыте наркотиков в крупном размере.

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