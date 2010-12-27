Группу наркодиллеров на 18 лет осудили в Петербурге

Группу наркодиллеров, которые были пойманы с крупной партией товара, осудили на 18 лет.

В Петербурге группу наркодиллеров, которые были пойманы с крупной партией товара, приговорили к лишению свободы, максимальный срок — 18 лет в колонии строгого режима. Об этом сообщает ФАН.

Один из членов банды оказался экс-начальник полиции Невского района. Преступники были задержаны в июне 2017 в ходе погони со стрельбой. Драгдиллеры, пытаясь избавиться от запрещенных веществ, выкидывали наркотики в окно.

К 18 годам приговорили гражданина Эстонии. По данным "Невских новостей", еще один член ОПГ пошел на сделку со следствием и навел полицию на местную лабораторию по производству наркотических веществ.

Бывший полицейский получил за торговлю наркотиками 11 лет лишения свободы. Следствие считает, что к ОПГ причастен еще один злоумышленник, его экстрадировали из Европы.