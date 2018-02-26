Петербуржец попал в колонию за кражу алкоголя из гипермаркета с рецидивом

Мужчина дважды пытался украсть алкоголь и получил год и шесть месяцев колонии.

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор местному жителю, который похитил алкоголь из гипермаркета и попал в исправительную колонию строгого режима на срок 1 год и 6 месяцев. Инцидент произошел 24 марта 2025 года на Уральской улице. Источник: пресс-служба надзорного органа.

Согласно материалам дела, мужчина сначала похитил товары на сумму более 10 тысяч рублей. На следующий день он предпринял повторную попытку кражи — на этот раз взял бутылку крепкого алкоголя, однако был задержан сотрудниками магазина.

С учётом позиции государственного обвинителя и наличия рецидива преступлений суд приговорил мужчину к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание виновный будет в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Фото: Piter.TV