Психически нездоровый петербуржец "вежливо" сообщил о "теракте" на Красной площади

Полиция пытается найти петербуржца, который "знал" о готовящемся "взрыве" на Красной площади.

Правоохранительные органы Петербурга разыскивают телефонного “террориста”, который якобы заминировал Красную площадь в Москве.

Неизвестный мужчина позвонил диспетчеру около восьми часов вечера 17 января. Он сообщил, что на главной площади страны планируется террористический акт. Интересен тот факт, что “злоумышленник” не скрывал своего имени и вежливо отвечал на вопросы о собственной личности.

Позже выяснилось, что звонившим оказался 51-летний безработный петербуржец. Он давно известен персоналу психоневрологического учреждения. В настоящее время его разыскивает полиция.