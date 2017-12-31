Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия
Психически нездоровый петербуржец "вежливо" сообщил о "теракте" на Красной площади
Сегодня, 9:18
0
lesjasap
330

Психически нездоровый петербуржец "вежливо" сообщил о "теракте" на Красной площади

0
 
 

Полиция пытается найти петербуржца, который "знал" о готовящемся "взрыве" на Красной площади.

Правоохранительные органы Петербурга разыскивают телефонного “террориста”, который якобы заминировал Красную площадь в Москве.
 
Неизвестный мужчина позвонил диспетчеру около восьми часов вечера 17 января. Он сообщил, что на главной площади страны планируется террористический акт. Интересен тот факт,  что “злоумышленник” не скрывал своего имени и вежливо отвечал на вопросы о собственной личности.
 
Позже выяснилось, что звонившим оказался 51-летний безработный петербуржец. Он давно известен персоналу психоневрологического учреждения. В настоящее время его разыскивает полиция.
Теги: звонок , красная площадь , телефонный терроризм , телефонный террорист
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5