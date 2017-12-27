Мужчину осудят за передачу 2 кг наркотиков в Дагестан и продажу гашиша в Петербурге

В Колпинском суде проведут слушание по делу петербуржца, связанного с продажей наркотиков.

В Колпинском районном суде рассмотрят уголовное дело местного жителя, который обвиняется в переправке двух килограммов наркотиков в республику Дагестан. По данным следствия, мужчина также реализовал в Северной столице четыре килограмма гашиша.

В отношении подозреваемого возбуждено дело по обвинению в сбыте запрещенных веществ в особо крупном размере. Отметим, что преступления злоумышленник совершал в период с июня по август 2017 года.

Оперативники взяли петербуржца с поличным. В ходе обыска у него изъяли часть продукции, которую он не успел продать. В настоящее время драгдилер находится под стражей.