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Мужчину осудят за передачу 2 кг наркотиков в Дагестан и продажу гашиша в Петербурге
Вчера, 16:51
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lesjasap
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Мужчину осудят за передачу 2 кг наркотиков в Дагестан и продажу гашиша в Петербурге

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В Колпинском суде проведут слушание по делу петербуржца, связанного с продажей наркотиков.

В Колпинском районном суде рассмотрят уголовное дело местного жителя, который обвиняется в переправке двух килограммов наркотиков в республику Дагестан. По данным следствия, мужчина также реализовал в Северной столице четыре килограмма гашиша. 
 
В отношении подозреваемого возбуждено дело по обвинению в сбыте запрещенных веществ в особо крупном размере. Отметим, что преступления злоумышленник совершал в период с июня по август 2017 года. 
 
Оперативники взяли петербуржца с поличным. В ходе обыска у него изъяли часть продукции, которую он не успел продать. В настоящее время драгдилер находится под стражей.
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Теги: колпино , колпинский район , колпинский районный суд
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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