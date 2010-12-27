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Петербуржец получил три года условно за защиту жены от пристава
Сегодня, 10:52
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lesjasap
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Петербуржец получил три года условно за защиту жены от пристава

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За защиту супруги мужчина получил уголовное наказание с испытательным сроком.

Конфликт с судебным исполнителем закончился тюремным сроком для должника. Мужчина пытался защитить свою жену, которая задержала выплаты по кредиту. 29 сентября в Невском районном суде его признали виновным в применении насильственных действий против служебного пристава. По результату слушания дела, супругу обвиняемого обязали выплатить 150 тысяч рублей. Петербуржец получил условный срок на три года.
 
Напомним, что инцидент произошел в декабре 2015 года. Тогда представитель власти силой хотел отвести должницу финансовой организации в отдел судебных приставов. За женщину вступился муж, применивший силу.
Теги: долги , защита , приставы
Категории: Новости СПб

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