Петербуржец получил три года условно за защиту жены от пристава

За защиту супруги мужчина получил уголовное наказание с испытательным сроком.

Конфликт с судебным исполнителем закончился тюремным сроком для должника. Мужчина пытался защитить свою жену, которая задержала выплаты по кредиту. 29 сентября в Невском районном суде его признали виновным в применении насильственных действий против служебного пристава. По результату слушания дела, супругу обвиняемого обязали выплатить 150 тысяч рублей. Петербуржец получил условный срок на три года.

Напомним, что инцидент произошел в декабре 2015 года. Тогда представитель власти силой хотел отвести должницу финансовой организации в отдел судебных приставов. За женщину вступился муж, применивший силу.