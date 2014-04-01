  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржец получил условный срок за конфликт с охранником в "Заневском каскаде"
Сегодня, 14:19
91
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец получил условный срок за конфликт с охранником в "Заневском каскаде"

0 0

Мужчина нарушал общественный порядок и грозился пистолетом.

В Петербурге осудили мужчину, который громко бранился и угрожал охраннику торгового комплекса "Заневский каскад". Антону Иванову назначили условное лишение свободы, сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Инцидент произошел 29 октября 2020 года. Мужчина вел себя неподобающим образом в общественном месте и агрессивно отреагировал на просьбу охранника успокоиться. Иванов стал его оскорблять, а затем направил в его сторону пневматический пистолет. Охраннику удалось выбить оружие из рук хулигана. 

Суд назначил ему 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что полицейские задержали подозреваемого в хулиганской стрельбе на Думской. 

Фото: Piter.tv

Теги: торговый центр, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии