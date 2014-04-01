Петербуржец получил условный срок за конфликт с охранником в "Заневском каскаде"

Мужчина нарушал общественный порядок и грозился пистолетом.

В Петербурге осудили мужчину, который громко бранился и угрожал охраннику торгового комплекса "Заневский каскад". Антону Иванову назначили условное лишение свободы, сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Инцидент произошел 29 октября 2020 года. Мужчина вел себя неподобающим образом в общественном месте и агрессивно отреагировал на просьбу охранника успокоиться. Иванов стал его оскорблять, а затем направил в его сторону пневматический пистолет. Охраннику удалось выбить оружие из рук хулигана.

Суд назначил ему 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что полицейские задержали подозреваемого в хулиганской стрельбе на Думской.

Фото: Piter.tv