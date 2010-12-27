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Петербуржец получил условный срок за похищение шавермы
Сегодня, 15:08
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Asyaromanenkova
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Петербуржец получил условный срок за похищение шавермы

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Три года условного срока получил мужчина, который с пистолетом заставил повара приготовить ему шаверму.

Красногвардейский районный суд в пятницу, 25 августа, вынес приговор петербуржцу, совершившему ограбление ларька с шавермой. Видимо, на преступление мужчину толкнуло чувство голода. В заведении он украл только шаверму, которую ему приготовил повар.

Ограбление произошло в кафе на Новочеркасском проспекте в середине апреля. Ущерб заведения оценили в 510 рублей. Было возбуждено уголовное дело.

Сегодня суд вынес решение по этому инциденту. Голодному воришке дали три года условного срока, кроме того еще два года испытательного срока.

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Теги: кража шавермы , новости питера , новости спб , шаверма
Категории: Новости СПб

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