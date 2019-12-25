Петербуржец получил штраф в 30 тысяч рублей за оскорбления россиян в комментариях

Мужчину наказали за призывы к насилию и непристойные высказывания в мессенджере.

Невский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал мужчину на 30 000 рублей за оскорбления граждан России и призывы к расправе, опубликованные в открытом доступе в одном из мессенджеров.

В сообщении отмечено, что Александр Пимкин привлечён к ответственности по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ. Суд установил, что он неоднократно размещал комментарии, содержащие непристойные выражения, унижающие человеческое достоинство и демонстрирующие явное неуважение к обществу, государству и его символам.

По данным протокола, публикации Пимкина находились в общем доступе и включали в том числе призывы к убийству россиян. Мужчина полностью признал вину.

Суд назначил ему административный штраф в размере 30 000 рублей.

Фото: Piter.TV