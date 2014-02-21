Петербуржец получил 7 тыс. рублей компенсации от магазина за просроченный сыр

Деньги в пользу покупателя взыскали судебные приставы.

Судебные приставы взыскали свыше 7 тыс. рублей в пользу покупателя петербургского гастронома, которому попался испорченный сыр. Об этом сообщила пресс-служба ФСПП.

Установлено, что петербуржец приобрёл сыр "Тильзитер" стоимостью чуть больше 100 рублей, у которого на момент покупки уже два дня как истёк срок годности. Придя домой, мужчина съел несколько кусочков и понял, что продукт просрочен. Он вернулся в магазин, и попытался вернуть товар, однако ему отказали. Кроме того, была проигнорирована претензия, которую возмущённый покупатель направил на почту.

Петербуржец решил подать на организацию в суд, однако её представители не явились в зал заседаний. Несмотря на это, в ходе разбирательств было решено взыскать в пользу покупателя свыше 7 тыс. рублей штрафа, компенсации морального вреда и стоимости самого продукта.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)