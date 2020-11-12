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Петербуржец получил 7 лет колонии за заказные нападения
Сегодня, 18:35
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Петербуржец получил 7 лет колонии за заказные нападения

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Мужчина дважды напал на женщину и избил ее.

Петербуржца отправили в колонию строго режима на семь лет за избиение двух человек. Об этом рассказали в пресс-службе городской прокуратуры. 

Мужчина 2 февраля прошлого года за деньги подкараулил жертву в парадной дома на улице Коммуны и избил монтировкой по телу и голове, причинив вред здоровью средней тяжести. Женщину госпитализировали.

После того, как женщину выписали из больницы он напал на нее повторно – 30 апреля. Снова встретил ее в парадной и избил металлической трубой. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Мужчина полностью признал вину. Суд признал его виновным в совершении преступлений по статьям 111 и 112 УК РФ.

Фото: Piter.tv
 

Теги: избиение, колония, напедения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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