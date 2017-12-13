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Прокуратура осудит петербуржца, незаконно создавшего свалку отходов в поселке Шушары
Сегодня, 16:36
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lesjasap
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Прокуратура осудит петербуржца, незаконно создавшего свалку отходов в поселке Шушары

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Бизнесмен пройдет по уголовной статье из-за организации незаконной производственной свалки.

Петербуржца осудят за организацию незаконной свалки отходов в Шушарах. Прокуратура города приняла утвердительное решение относительно необходимости привлечь к ответственности местного жителя, создавшего территорию с мусорными отходами. Вещества признаны опасными для экологической ситуации района. 

Выяснилось, что с марта по октябрь 2017 года мужчина руководил приемом и размещением производственных отходов на Софийской улице. О бизнесе предпринимателя следственным органам стало известно благодаря объявлению, которое разместил сам обвиняемый. У мужчины не было на использование земельного участка, на котором он хранил строительный мусор.

В отношении гражданина заведено уголовное дело. Ему грозит тюремный срок до двух лет в изоляции.

Теги: отходы , производственный мусор , свалка , шушары
Категории: Новости СПб

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