Петербуржец отсудил у автопроизводителя более 30 млн рублей за два месяца без машины

Мужчина обратился в суд, который установил, что выявленный в период гарантийного срока недостаток является производственным. Поэтому потребитель имеет право потребовать полного возмещения убытков.

В Петербурге суд рассмотрел иск местного жителя к ООО "ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС". Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

В марте 2021 года истец купил Audi А6 2018 года выпуска за 3 800 000 рублей. Гарантия на машину составляла 4 года, в момент покупки шел третий год. В итоге новый владелец 6 раз обращался к официальному дилеру для гарантийных ремонтов. В общей сложности он был без автомобиля в течение 56 дней. Тогда петербуржец 30 октября 2021 года направил производителю – ООО "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус" – претензию о возврате стоимости машины и компенсации убытков. Компания получила ее 8 ноября, но не ответила и не выплатила деньги.

Мужчина обратился в суд, который установил, что выявленный в период гарантийного срока недостаток является производственным. Поэтому потребитель имеет право потребовать полного возмещения убытков вследствие продажи ему товара ненадлежащего качества. Суд постановил взыскать с компании стоимость автомобиля, неустойку, моральный вред и штраф – в общей сложности около 31 млн рублей.

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