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Петербуржец отравился, пытаясь убить мух в квартире
Сегодня, 13:19
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lesjasap
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Петербуржец отравился, пытаясь убить мух в квартире

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Жажда избавиться от насекомых в квартире привела мужчину к острому отравлению ядом.

Днем 3 ноября в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе привезли мужчину, отравившегося при попытке уничтожить мух. Врачи забрали 42-летнего петербуржца из его квартиры по Заречной аллее Московского района. Врачи диагностировали у пациента отравление фосфорорганическими соединениями. 
 
Сам пострадавший рассказал, что к плохому самочувствию его привел переизбыток дихлофоса в помещении. Он сообщил, что хотел избавиться от мух, но переборщил с количеством распыленных токсинов. В настоящее время мухоненавистник находится в отделении острых отравлений. 
Теги: дихлофос , мухи , нии скорой помощи , отравление
Категории: Новости СПб

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