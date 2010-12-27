Петербуржец отравился, пытаясь убить мух в квартире

Жажда избавиться от насекомых в квартире привела мужчину к острому отравлению ядом.

Днем 3 ноября в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе привезли мужчину, отравившегося при попытке уничтожить мух. Врачи забрали 42-летнего петербуржца из его квартиры по Заречной аллее Московского района. Врачи диагностировали у пациента отравление фосфорорганическими соединениями.

Сам пострадавший рассказал, что к плохому самочувствию его привел переизбыток дихлофоса в помещении. Он сообщил, что хотел избавиться от мух, но переборщил с количеством распыленных токсинов. В настоящее время мухоненавистник находится в отделении острых отравлений.