Отца детей, погибших от дихлофоса, приговорили к условному сроку

Дмитрий Виноградов признан виновным в причинении смерти по неосторожности.

Отца четверых детей, погибших почти год назад от дихлофоса на территории Красноярского края, приговорили к двум годам условного заключения. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы региональной прокуратуры, комментируя ситуацию с Дмитрием Виноградовым.

Два года лишения свободы условно, испытательный срок 3 года. пресс-служба прокуратуры в регионе

Напомним, что трагедия произошла около года назад. Следственный комитет России от 21 сентября 2024 года уведомило общественность об отравлении в селе Красная Сопка семьи, включая несовершеннолетних в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет. У всех потерпевших на ужин были курица и пельмени, приобретенные в местном магазине. Далее у всех членов семьи ухудшилось состояние. и появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней пациентки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие. В результате дети скончались в медицинском учреждении. На следующий день скончалась девочка 11 лет, а ночью - четвертый ребенок, 12-летняя девочка. Всех жертв похоронили 30 сентября после выписки родителей из больницы. Позже СМИ узнали о том, что дом, в котором проживала семья, в день трагедии обрабатывался дихлофосом. На первом допросе отец семейства признался в том, что помещение нормально не проветрилось, в здании была открыта только форточка. В надзорном ведомстве 2 декабря представили результаты экспертизы и назвали причину смерти детей. Речь шла о инсектицидах. Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России 3 февраля подтвердил доводы следственного органа. В этот же день главе семьи предъявили окончательное обвинение в причинении смерти по неосторожности по части 3 статьи 109 УК.

Известно, что судебное разбирательство громкого дела началось 6 мая 2025 года в Назаровском городском суде. На первом заседании Дмитрий Виноградов не признал свою вину. Он воздержался от ответов на вопросы судьи и передал полномочия по защите адвокату. Родственники детей указали, что считают их гибель трагической случайностью. Позже защита Дмитрия Виноградова предлагала провести эксперимент над мышами или крысами, которых поместят в помещение, где будет распылен дихлофос. По мнению адвоката, этот эксперимент должен был доказать, что от этого химиката нельзя погибнуть. Однако подобные мероприятия не были проведены после возражения со стороны прокурора.

Из магазинов Красной Сопки после смерти детей изъяли средства от насекомых.

Фото и видео: Прокуратура Красноярского края