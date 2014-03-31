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Из магазинов Красной Сопки после смерти детей изъяли средства от насекомых

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Следственный комитет продолжает расследование трагедии с гибелью детей.

Дихлофос и некоторые другие средства от насекомых изъяли из магазинов в поселке Красная Сопка Красноярского края. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии. Известно, что трагедия унесла жизни четырех несовершеннолетних.

Все дихлофосы и другие инсектицидные вещества изъяли из магазинов.

пресс-служба СК РФ по региону

В надзорном ведомстве добавили, что подозрительные средства изъяты для проведения лабораторных экспертиз. В ходе проводимых исследований эксперты будут сравнивать компоненты, содержащиеся в препаратах, с теми, что были обнаружены в организмах погибших детей. Местное бюро судебно-медицинской экспертизы выявило в организмах жертв компоненты неустановленного средства от насекомых. 

Названы ядовитые ягоды, растущие в Ленобласти.

Фото и видео: Telegram / СК России по Красноярскому краю и Хакасии

Теги: дети, красная сопка, красноярский край, массовое отравление, следственный комитет
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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