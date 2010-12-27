Петербуржца без снисхождения отправили в тюрьму за убийство таксиста

Петербуржца Константина Иванова суд присяжных приговорил к тюремному сроку и штрафу за убийство таксиста. Было принято решение, что подсудимый не заслуживает снисхождения.

Огласили приговор в отношении Константина Иванова. Мужчину признали виновным в убийстве, разбое и похищении документов. Само преступление произошло больше года назад в июне 2016. Около дома 14 на Ланском шоссе подозреваемый нанес около пяти ударов ножом водителю такси и выкинул того из салона машины. После чего злоумышленник скрылся с места преступления на автомобиле. Вместе с такси Иванов прихватил документы своей жертвы и имущество на сумму около 88 тысяч рублей.

Пострадавший от полученных ранений скончался. Возбуждено уголовное дело, которое вскоре передали в суд. Еще в сентябре приговор по делу вынесли присяжные. Они посчитали, что Иванов не заслуживает снисхождения. Обвинительный вердикт вынесли единодушно.

Городской суд отправил подсудимого в колонию строгого режима на 15 лет, также обязав выплатить штраф в размере 100 тысяч. Также был удовлетворен гражданский иск. В качестве компенсации вреда мужчина выплатит более 3,8 миллиона рублей.

Фото: объединенная пресс-служба судов СПб