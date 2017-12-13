Петербуржец получил срок за контрабанду наркотиков‍

Психотропы должны были прибыть в северную столицу вместе с его сообщниками.

26 февраля суд Петроградского района огласил приговор в отношении местного жителя, который закупал таблетки с содержанием наркотиков. Однако доставка до него так и не доехала, а самого его застали дома за изготовлением метамфетамина.

По информации объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга, следствие установило, что наркотические препараты подсудимому доставляли из Украины. За товаром отправился его напарник, которого задержали с пакетом таблеток весом 217 граммов, при попытке перевести покупку через Белоруссию. Стоит отметить, что удача не улыбнулась мужчине уже второй раз, так как 16 октября 2016 года его поймали при переходе границы на Себежской таможне в Псковской области.

Также подсудимый пытался заказать товар из Москвы. Он отправил своего сообщника за 336 граммами психотропов, но и тот был задержан сотрудниками ОКОН.

Петербуржец раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что "танцора" из Петербурга осудили за порезанные шины пяти автомобилей.