Петербуржец остался без часов и 350 тысяч рублей

Хотел денег за часы, получил поход в полицию.

Правоохранители Петербурга вычислили мошенника, который приобрёл у местного жителя дорогие наручные часы, но деньги мужчине на карту так и не перевел. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ по региону.

Днём 2 марта в полицию с заявлением обратился петербуржец. По словам заявителя, он встретился с покупателем в Коломягах на Первомайском проспекте. Встреча произошла среди частных домов у железной дороги.

Часы у владельца мошенник забрал, ссылаясь на то, что на его карту уже отправилась оплата в размере 349 тысяч рублей. Доверчивый мужчина отправился домой, но денег так и не дождался.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Известно, что правоохранительным органам удалось вычеслить злоумышленника.