Петербуржец несколько часов провел в стоматологии Невского района ради направления

Врач и медсестра были без средств индивидуальной защиты.

Петербуржец несколько часов провел в Стоматологической поликлинике №13 Невского района, из них около 35 минут он ждал одно направление. Недовольный читатель обратился в Piter.TV.

По словам мужчины, он приехал в медучреждение в 11:20 5-го ноября и получил номерок к хирургу. Перед ним в очереди находились еще два человека. В 11:30 оказалось, что у врача обед, при этом информация об этом размещена не была. Прием возобновился в 12:00, а попасть в кабинет удалось только в 12:15. Таким образом, в стоматологии гражданин провел уже почти час.

После платного снимка ― ортапонтомограммы ― мужчине должны были выписать направление в больницу. Одну бумагу пришлось ожидать 35 минут. Он утверждает, что других пациентов у врача не было. Также его возмутил тот факт, что и врач, и медицинская сестра были без масок.

Piter.TV попытался выяснить, почему в поликлинике не соблюдаются меры эпидемиологической безопасности, а также почему одного направления при отсутствии пациентов приходится так долго ждать, однако официального комментария получить так и не удалось: уполномоченное на то лицо отсутствует на месте. В регистратуре нам заявили о том, что у врача был не обед, а проветривание кабинета.

Видео и фото: Piter.TV