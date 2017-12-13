Петербуржец на светящемся самокате запугивает собачников электрошокером

В социальных сетях появилось видео нападения молодого человека в маске на женщину с собакой.

В Петербурге появился местный "супергерой", который выходит по ночам и запугивает людей с собаками. Пользователи сообщают, что мужчина нападает только на женщин.

Инцидент произошел в Пискаревском парке, когда женщина вышла гулять с питбулем не привязи. В этот момент у нее на пути встал мужчина в наколенниках, со светящимся самокатом. Также человек был в маске, а в карманах курки он прятал электрошокер и неизвестное огнестрельное оружие.

Неизвестный требовал, чтобы петербурженка надела на свою собаку намордник. Однако в этот раз борцу с собаками не повезло, гражданка подняла такую "сирену", что мужчина начал кричать: "Отойди от меня, идиотка!".

По закону собака, безобидно стоявшая рядом во время разборок, должна быть или в поводке, или в наморднике, - что и продемонстрировала хозяйка. В какой-то момент странный парень не выдержал и выстрелил в воздух.

Пользователи соцсетей разделились на два лагеря. Одни поддерживали молодого человека и считали, что собаки должны быть в намордниках. Другие высказались, что запугивать людей оружием тоже не хорошо. Третьи посчитали, что оба участника конфликта не совсем адекватны. Крик женщины был признан не самым правдоподобным, а также не самым лучшим способом защиты. А может быть, это был маневр отпугнуть странного персонажа.

По факту произошедшего полиция ведет проверку.

Видео: ВКонтакте / grazhdanka_spb