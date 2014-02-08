Петербуржец на квадроцикле помог коммунальщикам убрать снег на проспекте Испытателей

Ответственный петербуржец на квадроцикле помог коммунальщикам убрать снег у трамвайной остановки. Мужчину на четырехколесном транспорте с приделанным спереди ковшом для уборки снега заметили на проспекте Испытателей. Об этом рассказал "Дорожный инспектор".
Отмечается, что горожанин выбрал для уборки ночное время, когда общественный транспорт уже не ходит, да и автомобилистов на дорогах мало. Поступок петербуржца поощрили в соцсетях.
Респект таким Петербуржцам
Красавчик
пользователи сети
Тем временем, Петербург расчищают 1132 снегоуборочные машины
Видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор
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