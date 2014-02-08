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Петербуржец на квадроцикле помог коммунальщикам убрать снег на проспекте Испытателей

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Мужчина чистил трамвайную остановку.

Ответственный петербуржец на квадроцикле помог коммунальщикам убрать снег у трамвайной остановки. Мужчину на четырехколесном транспорте с приделанным спереди ковшом для уборки снега заметили на проспекте Испытателей. Об этом рассказал "Дорожный инспектор".

Отмечается, что горожанин выбрал для уборки ночное время, когда общественный транспорт уже не ходит, да и автомобилистов на дорогах мало. Поступок петербуржца поощрили в соцсетях.

Респект таким Петербуржцам

Красавчик

пользователи сети

Тем временем, Петербург расчищают 1132 снегоуборочные машины

Видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор

Теги: квадроцикл, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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