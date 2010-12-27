Петербуржец дал цыганам на "очистку" 800 тысяч рублей

Петербуржец доверил двум цыганкам совершить обряд над его деньгами, которые после этого испарились

46-летний мужчина обратился в полицию, сообщив, что его обокрали две цыганки. Мошенницы пообещали провести таинственный обряд "очистки" 800 тысяч рублей и похитили деньги, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

17 октября суеверный петербуржец встретился с двумя цыганками на проспекте Просвещения. Отдав в руки двум "колдуньям" свои 800 тысяч, мужчина получил после проведения обряда "очищения" сверток. Женщины строго настрого запретили мужчине раскрывать его до следующего утра. Неожиданностью для жителя Петербурга стало то, что в платке денег не оказалось.

Известно, что мошенницам на вид по 22 года, невысокого роста. По заявлению полиция ведет проверку.

Фото: кадр из киножурнала "Ералаш"