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Петербуржец дал цыганам на "очистку" 800 тысяч рублей
Сегодня, 13:31
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nadiputintseva
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Петербуржец дал цыганам на "очистку" 800 тысяч рублей

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Петербуржец доверил двум цыганкам совершить обряд над его деньгами, которые после этого испарились

46-летний мужчина обратился в полицию, сообщив, что его обокрали две цыганки. Мошенницы пообещали провести таинственный обряд "очистки" 800 тысяч рублей и похитили деньги, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

17 октября суеверный петербуржец встретился с двумя цыганками на проспекте Просвещения. Отдав в руки двум "колдуньям" свои 800 тысяч, мужчина получил после проведения обряда "очищения" сверток. Женщины строго настрого запретили мужчине раскрывать его до следующего утра. Неожиданностью для жителя Петербурга стало то, что в платке денег не оказалось.

Известно, что мошенницам на вид по 22 года, невысокого роста. По заявлению полиция ведет проверку. 

 Фото: кадр из киножурнала "Ералаш"

 

Теги: кража , новости спб , цыгане
Категории: Новости СПб

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