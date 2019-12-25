Петербуржец потребовал удалить свой аккаунт "ВКонтакте" через суд

Мужчина отметил, что забыл к ней логин, пароль и номер телефона.

Смольнинский районный суд Петербурга принял к производству иск местного жителя Виталия Царука к ООО "ВКонтакте". Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, мужчина попросил обязать соцсеть удалить его аккаунт.

По словам петербуржца, в 2013 году он создал "ВКонтакте" страницу под именем "Юрий Богданов", которую забросил три года спустя. Мужчина отметил, что не имеет к ней доступа, и думал, что страница заблокирована, поскольку в 2017 году петербуржца осудили за распространение экстремистских материалов в сети. Однако в июле 2020 года к Царуку пришел полицейский и попросил явиться для составления административного протокола: дело снова касалось запрещенного материала, появившегося на странице мужчины в 2015 году. Петербуржец заявил, что не помнит логин, пароль и номер телефона, привязанный к странице, а служба поддержки соцсети отказала ему в связи с недостаточностью данных для блокировки.

Ранее мы рассказывали, что Twitter заблокировал более тысячи аккаунтов из России.

Фото: VK