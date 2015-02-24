Петербуржец безуспешно требовал в суде вернуть 25 тыс. рублей от знакомой из чата

Суд Петербурга отказал мужчине.

В Санкт-Петербурге завершилось рассмотрение дела о возврате денежных средств, которые мужчина перечислял девушке, представившейся его знакомой в чате знакомств.

Истец утверждал, что перевёл 25 тыс. руб. по ошибке и требовал их вернуть. Из материалов суда следует, что мужчина переводил деньги с пометкой "на такси". Кроме того, он предлагал девушке помощь в оформлении загранпаспорта для поездки к нему за границу. Позже выяснилось, что девушка была несовершеннолетней, а её мать после проверки личности мужчины прервала общение. В суде также установили, что переводы имели целевое назначение и не могут рассматриваться как ошибочные.

Суд отказал в удовлетворении иска, отметив, что подобные дела не являются редкостью: чаще всего участники споров пытаются вернуть средства, переданные в ходе личных отношений.

Фото: Piter.tv