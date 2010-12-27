В маршрутке престарелый петербуржец получил перелом ребер из-за избиения неизвестным

В Центре Петербурга мужчина напал на старика во время поездки в маршрутке.

Вечером третьего декабря поездка в общественном транспорте закончилась для 56-летнего петербуржца переломом ребер и ушибами. Сообщается, что мужчина получил травмы, когда подъезжал к Мариинскому театру.

Инцидент произошел в микроавтобусе на пересечении улицы Декабристов и Английского проспекта. На пожилого человека напал неизвестный пассажир. В настоящее время пострадавший госпитализирован в Мариинскую больницу, он находится в хирургическом отделении.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства дела.