Петербуржца оштрафовали за применения насилия к полицейскому

Подсудимый признал свою вину.

Красносельский районный суд вынес приговор в отношении Андрея Соколова, который повалил полицейского на пол. Об этом 18-го июня сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что вечером 19 апреля 2020 Соколов в состоянии алкогольного опьянения находился на лестничной площадке в доме №82 по Ленинскому проспекту. В ответ на законное требование сотрудника полиции прекратить нарушать общественный порядок и проследовать в отдел полиции, Соколов схватил полицейского руками за корпус тела и повалил его на землю. Правоохранитель получил повреждения, но не опасные для здоровья.

Нарушитель согласился с предъявленным ему обвинением. Суд назначил мужчине штраф в 10 тыс. рублей.

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Фото: Piter.TV