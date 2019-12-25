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Петербуржца оштрафовали за применения насилия к полицейскому
Сегодня, 12:49
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Петербуржца оштрафовали за применения насилия к полицейскому

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Подсудимый признал свою вину.

Красносельский районный суд вынес приговор в отношении Андрея Соколова, который повалил полицейского на пол. Об этом 18-го июня сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что вечером 19 апреля 2020 Соколов в состоянии алкогольного опьянения находился на лестничной площадке в доме №82 по Ленинскому проспекту. В ответ на законное требование сотрудника полиции прекратить нарушать общественный порядок и проследовать в отдел полиции, Соколов схватил полицейского руками за корпус тела и повалил его на землю. Правоохранитель получил повреждения, но не опасные для здоровья. 

Нарушитель согласился с предъявленным ему обвинением. Суд назначил мужчине штраф в 10 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что фанат ЦСКА получил условный срок за избиение болельщиков "Зенита". 

Фото: Piter.TV 

 

Теги: насилие, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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