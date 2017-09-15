Петербуржец отправится в тюрьму на 15 лет за сбыт амфетамниа

Петербуржец 6 лет скрывался от следствия, делая "закладки" психотропного вещества.

Петербуржцу грозит 15 лет лишения свободы за сбыт около двух килограммов психотропного вещества, содержащего "амфетамин". Об этом сообщает "Петербургский Дневник".

В отношении 34-летнего мужчины завершено уголовное дело, в котором он обвиняется в незаконном сбыте психотропных веществ в особо крупном размере. По версии следствия, в 2011 году мужчина сделал "закладку" амфетамина в специальном тайнике, который находился около мусорного бака в Приморском районе. Масса вещества составляла 1970,7 грамм.

Преступник большое количество времени скрывался от следствия, однако сотрудником правоохранительных органов удалось его задержать и доставить в отдел полиции, где он дал показания. Задержанный полностью признал свою вину. Материалы уголовного дела направлены в суд. Предполагаемый драгдилер находится под стражей.