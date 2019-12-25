В Петербурге вынесли приговор мужчине, который оставил свою маленькую дочь одну на улице

Девочка провела под дождем с четырех часов ночи до семи утра.

В Петербурге вынесли приговор 37-летнему мужчине, который оставил в опасности свою маленькую дочь. Горе-отца признали виновным и назначили ему 120 часов обязательных работ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Кировского района.

Суд установил, что в августе прошлого года мужчина оставил на улице маленькую дочку. Девочка провела под дождем с четырех часов ночи до семи утра. Ребенка нашли случайные прохожие на детской площадке.

Ранее спасатели сняли с льдины двух подростков, которых едва не унесло в Финский залив.

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