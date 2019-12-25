Петербуржцу дали 8 месяцев лишения свободы за неуплату алиментов

Он игнорировал решения суда.

Петербуржец проведет 8 месяцев в колонии-поселении за неуплату налогов. Задолженность составила более 300 тыс. рублей, сообщила пресс-служба УФССП по Петербургу.

Согласно решению суда, мужчина 1983-го года рождения должен был ежемесячно выплачивать алименты в размере 1/4 части всех своих доходов на содержание несовершеннолетнего сына. Должник неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов, но продолжил игнорировать решение суда.

В итоге было возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ.

Всего с начала 2020-го года было возбуждено более тысячи уголовных дел в отношении должников по алиментам. Из них 30 граждан приговорены к реальным срокам.

Фото: пресс-служба УФССП по СПб