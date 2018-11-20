За декабрь 2018 года петербуржцы подали 3343 жалобы в жилищную инспекцию

По поводу завышения квартплаты обращались 970 раз.

Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга подготовила рейтинг районов города за декабрь 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В течение последнего месяца 2018 года в инспекцию было подано 3343 вопроса. По поводу завышения квартплаты обращались 970 раз. Также петербуржцы жаловались на нарушения правил управления многоквартирными домами (504 обращения), на неудовлетворительное санитарное содержание многоквартирных домов (543 обращения) и многое другое.

На основе всех обращений был составлен рейтинг районов, в которых было меньше всего жалоб от местных жителей. Лучшими стали Калининский, Кронштадтский, Приморский и Выборгский районы.



Фото: Piter.TV







