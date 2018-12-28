Утром петербуржцы пожаловались на огромную пробку в Невском районе

Причиной затора стал сломанный светофор.

Утром 13 февраля в Невском районе Петербурга собралась огромная пробка из-за сломанного светофора. Жители города пожаловались на затор, который образовался на перекрестке Глухоозерского шоссе и Обводного канала. В интернете появилась фотография с места происшествия.

О неисправности устройства очевидцы сообщили в социальных сетях. В комментариях горожане уточнили, что ГУ ДОДД знает о поломке и скоро ее устранит.

Согласно сведениям "Яндекс. Пробок" на 11 часов неисправность устранена. Дорога здесь окрашена в зеленый цвет, что не скажешь о противоположной стороне Атаманского моста. На набережной Обводного канала сейчас плотно — вся дорога пестрит красным.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург, "Яндекс. Карты" / скриншот