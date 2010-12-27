Петербуржцы жалуются на необычные пробки вечером в пятницу

Вечер пятницы, 29 сентября, собрал необычные пробки в Северной столице. Сейчас в городе пробки оценивают в семь баллов.

Вечером пятницы, 29 сентября, водители жалуются на необычные пробки. Уже в пять вечера в городе сервис "Яндекс.Пробки" зафиксировал шестибальные пробки.

В сложной ситуации водители, которым приходится ехать через центр города. Там сейчас наиболее загруженные дороги. Проблемы на Васильевском острове. С утра там были заторы из-за закрытия Тучкова моста. Сейчас затруднен проезд по Биржевому проезду и набережной Макарова. На последней скорость потока в сторону Биржи составляет всего 3 километра в час.

Аналитики "Яндекс.Пробки" считают, что необычные пробки сейчас собрались на Пироговской, Выборгской и Ушаковской набережных. Она растянулась на четыре километра.

Плотно стоит Большой Сампсониевский и проспект Энгельса. От Финляндского проспекта до Светлановской площади затор составляет более пяти километров. На преодоление этого участка уйдет около часа, хотя обычно это занимает всего 24 минуты.

Фото: Яндекс.Карты