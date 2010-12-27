Петербуржцы застряли на парковке ТРЦ "Питерлэнд"

Сегодня в ТРЦ "Питерлэнд" проходит выставка роботов.

Вечером 3 ноября на парковке ТРЦ "Питерлэнд" собралась пробка из автомобилей. Петербуржцам было проблематично как заехать на подземную стоянку, так и выехать с нее.

Отметим, что сегодня в торговом центре проходит выставка роботов. Пользователи группы "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" сообщили, что на выставку выстроились огромные очереди.

По словам петербуржцев, причиной коллапса в торговом центре стала раздача бесплатных билетов, которые вручали якобы "на каждом шагу".

Фото: ВКонтакте/Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург