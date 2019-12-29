Эти птицы часто обитают на полях, засеянных кукурузой или подсолнухами.

В среду, 26 февраля, стало известно о том, что петербуржцы заметили в городе необыкновенного дубоноса. Об этом горожане сообщают в соцсетях.

Птичку заметили в поселке Металлострой.

"Очень массивный клюв хорошо приспособлен для щелканья косточек плодов и ягод: вишни, черешни, черемухи", — пишут горожане.

Известно, что эти птички чаще всего обитают в полях. Они лакомятся кукурузой и семечками подсолнухов.

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Фото:Татьяна Ливеровская / ВК