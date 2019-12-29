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Петербуржцы заметили в городе необыкновенного дубоноса
Сегодня, 12:31
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IRINA_CHALKINA

Петербуржцы заметили в городе необыкновенного дубоноса

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Эти птицы часто обитают на полях, засеянных кукурузой или подсолнухами.

В среду, 26 февраля, стало известно о том, что петербуржцы заметили в городе необыкновенного дубоноса. Об этом горожане сообщают в соцсетях.

Птичку заметили в поселке Металлострой.

"Очень массивный клюв хорошо приспособлен для щелканья косточек плодов и ягод: вишни, черешни, черемухи",

— пишут горожане.

Известно, что эти птички чаще всего обитают в полях. Они лакомятся кукурузой и семечками подсолнухов.

Ранее мы сообщали о том, что верхний сад в Петергофе отреставрируют за 386 миллионов рублей.

Фото:Татьяна Ливеровская / ВК

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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