В среду, 26 февраля, стало известно о том, что петербуржцы заметили в городе необыкновенного дубоноса. Об этом горожане сообщают в соцсетях.
Птичку заметили в поселке Металлострой.
"Очень массивный клюв хорошо приспособлен для щелканья косточек плодов и ягод: вишни, черешни, черемухи",
— пишут горожане.
Известно, что эти птички чаще всего обитают в полях. Они лакомятся кукурузой и семечками подсолнухов.
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Фото:Татьяна Ливеровская / ВК
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