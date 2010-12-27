Петербуржцы заметили в Фонтанке нерпят: горожан просят быть осторожными

Специалисты просят жителей города быть внимательнее.

11 апреля по Неве стал идти лед с Ладожского озера. Однако вместе с ним плывут маленькие нерпята, сообщают пользователи соцсетей.

Нерпуля попала в объектив камеры очевидца, когда мирно проплывала по Фонтанке около БДТ. Специалисты предупреждают жителей и гостей города о том, что нужно быть внимательнее. В особенности во время прогулки по набережной нужно обращать внимание на спуски к воде и отмели.

В центре спасения тюленей пояснили, что молодые особи могут вынырнуть на сушу, чтобы отдохнуть. В случае, если вы заметите таких "путешественников" необходимо позвонить по телефону – 6992399

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что всеми любимый нерпенок Крошик стал брюнетом.

Фото: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99