Всеми любимый нерпенок Крошик стал брюнетом

Самый известный воспитанник "Фонда друзей балтийской нерпы" закончил линьку.

Нерпенок Крошик, который уже стал городским любимцем, закончил весеннюю линьку и снова стал черным, как ночь. Об этом 11 апреля сообщает ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

В организации рассказали, что детеныш нерпы сложно переживал линьку с шоколадно-коричневого на угольно-черный окрас. Крошик почти ничего не ел и мало плавал. Однако все позади и у нерпенка снова хорошее настроение. Он ожидает переезда в уличный бассейн.

Нынешняя весна складывается для тюленей и нерп более благоприятно, чем в предыдущие годы, - площади ледового покрытия на акваториях Финского залива и Ладожского озера близки к нормальным показателям. Поэтому случаи, когда тюленят уносит на дрейфующем льду от мам, пока не зафиксированы. ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

В организации добавили, что новых питомцев пока к ним не поступало. Специалисты занимаются разработкой новых проектов.

Напомним, Крошика нашли в Репино год назад. После реабилитации животное пытались несколько раз выпустить на волю, однако Крошик очень привязался к людям и пытался выйти с ними на контакт. Специалисты были вынуждены забрать его снова.

Фото: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"