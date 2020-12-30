Петербуржцы заметили пробоину, из которой льется вода, на Ладожском вокзале

Пользователи отмечают, что это ситуация повторяется уже не раз.

Днем 7 августа на Ладожском вокзале Петербурга горожане заметили пробоину. Вода из нее стекает внутрь помещения. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

На кадрах видео можно наблюдать, как из стены льется поток воды, весь пол уже затоплен. Пользователи в группе "ДТП и ЧП" в соцсети "Вконтакте" отмечают, что это ситуация повторяется уже не раз.

Ранее мы писали, что в эти выходные в Петербурге выпадет четверть месячной нормы осадков. Петербуржцам стоит ждать сильные дожди, которые принесут до 15-20 мм осадков.

Фото и видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб