Петербуржцы заметили очереди из машин скорой помощи перед больницами

Во вторник вечером, 8 февраля, вновь появились очереди из машин скорой помощи. Об этом в своем Facebook рассказал гендиректор частной скорой "Корис" Лев Авербах.
На кадрах видео можно наблюдать очередь из десятка карет скорой помощи у больницы Святого Георгия.
Думаете, очереди из скорых в СПб не продолжаются? Думаете, что кто-то озаботился этой проблемой, о которой я пишу уже практически два года и стал её решать…? Зря вы так думаете. Всем [все равно]
прокомментировал ситуацию Авербах.
Ранее мы сообщали, что более 100 тыс. петербуржцев заразились коронавирусом за прошлую неделю.
Видео: Facebook / Лев Авербах
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