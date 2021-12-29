Петербуржцы заметили очереди из машин скорой помощи перед больницами

На кадрах видео можно наблюдать очередь из десятка карет скорой помощи у больницы Святого Георгия.

Во вторник вечером, 8 февраля, вновь появились очереди из машин скорой помощи. Об этом в своем Facebook рассказал гендиректор частной скорой "Корис" Лев Авербах.

На кадрах видео можно наблюдать очередь из десятка карет скорой помощи у больницы Святого Георгия.

Думаете, очереди из скорых в СПб не продолжаются? Думаете, что кто-то озаботился этой проблемой, о которой я пишу уже практически два года и стал её решать…? Зря вы так думаете. Всем [все равно] прокомментировал ситуацию Авербах.

Ранее мы сообщали, что более 100 тыс. петербуржцев заразились коронавирусом за прошлую неделю.

Видео: Facebook / Лев Авербах