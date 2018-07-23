Петербуржцы заметили необычный автомобиль на улицах города

Автомобиль заметили на Московском проспекте.

Необычный старый спорткар заметили в центре Петербурга в понедельник, 6 июля. Очевидец поделился с редакцией Piter.TV кадрами автомобиля.

По всей видимости, это Lotus Seven – небольшой лёгкий двухместный спортивный автомобиль с открытым верхом, производился фирмой Lotus с 1957 по 1972 год. После окончания производства компания продала права на автомобиль Caterham Cars, которая и сегодня выпускает как комплекты для сборки, так и полностью собранные автомобили с названием Caterham 7.

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Видео: Piter.TV