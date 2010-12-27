Русский музей отпразднует 120-летие путешествием

Петербуржцам покажут музыкальное представление с ткацкими станками.

В этом году Русский музей отмечает свое 120-летие. В честь праздника организаторы решили провести фестиваль-путешествие, который пройдет в Петербурге, а также в Москве и Суздале.

Мероприятие начнется в субботу, 28 июля, в Михайловском саду. Петербуржцам покажут музыкальное представление с ткацкими станками, а в саду музея для посетителей откроют целую инсталляцию, рассказывающую сельской жизни. Участники творческой лаборатории "Человек мира" проедут по российским городам на ретро-автомобилях.

В Москве 120-летие музея отметят с участием известных артистов, а в Суздале зрителям будут показывать обжиг больших глиняных фигур на плотах. Все мероприятия завершатся 3 августа.

Ранее мы писали, что сотрудники "Русского музея" опасаются проблем с сохранностью экспонатов по время вынужденного переезда из-за реконструкции Михайловского дворца.

Фото: благотворительный фонд "Система".