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Русский музей отпразднует 120-летие путешествием
Сегодня, 12:51
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alexandra08
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Русский музей отпразднует 120-летие путешествием

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Петербуржцам покажут музыкальное представление с ткацкими станками.

В этом году Русский музей отмечает свое 120-летие. В честь праздника организаторы решили провести фестиваль-путешествие, который пройдет в Петербурге, а также  в Москве и Суздале.

Мероприятие начнется в субботу, 28 июля, в Михайловском саду. Петербуржцам покажут музыкальное представление с ткацкими станками, а в саду музея для посетителей откроют целую инсталляцию, рассказывающую сельской жизни. Участники творческой лаборатории "Человек мира" проедут по российским городам на ретро-автомобилях.

В Москве 120-летие музея отметят с участием известных артистов, а в Суздале зрителям будут показывать обжиг больших глиняных фигур на плотах. Все мероприятия завершатся 3 августа.

Ранее мы писали, что сотрудники "Русского музея" опасаются проблем с сохранностью экспонатов по время вынужденного переезда из-за реконструкции Михайловского дворца.

Фото: благотворительный фонд  "Система". 

Теги: михайловский сад , ретро автомобиль спб , русский музей , человек мира
Категории: Новости СПб Картина дня Лента новостей

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