Сотрудники Русского музея обеспокоены сохранностью предметов искусства из-за временного переезда

Сотрудники организации просят руководство отчитаться о мерах безопасности, предпринятых для сохранности выставочных объектов.

Сотрудники "Русского музея" опасаются проблем с сохранностью экспонатов по время вынужденного переезда из-за реконструкции Михайловского дворца. Об этом сообщили представители музея во время собрания с исполняющим обязанности главного хранителя выставочного пространства Ольгой Бабиной. Обращение от 96 человек с просьбой изучить проблему поступило еще 20 июля, но на данный момент ответа от руководства до сих пор не последовало.

Напомним, что помещения исторического здания должны быть освобождения от предметов искусства к ноябрю 2018 года.Сначала рабочие займутся реставрацией остекления Сервизного двора, а на втором этапе оборудуют лифты для инвалидов и лекторий в подвальном пространстве.

Фото: Piter.tv