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Петербуржцы заметили нехватку лекарств в аптеках города и области
Сегодня, 21:15
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Петербуржцы заметили нехватку лекарств в аптеках города и области

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При этом нехватки "Нурофена" не обнаружили. В городских аптеках обезболивающие присутствует во всех дозировках.

Петербуржцы столкнулись с нехваткой препаратов: "Нурофен", "Амоксиклав", "Супракс", а также медикаментом для лечения онкологии и средство для профилактики приступов стенокардии "Тридукард". Об этом пишет "МК в Питере". 

По словам фармацевтов, чтобы необходимо каждый день обзванивать аптеки для того, чтобы найти одну или две пачки лекарств. В аптеках дефицит объяснили сезонным спросом на антивирусные и антибактериальные таблетки. При этом нехватки "Нурофена" не обнаружили. В городских аптеках обезболивающие присутствует во всех дозировках.

Однако в аптеках полностью отсутствует "Тамоксифен", лекарство используется для лечения онкологии. Помимо этого, невозможно приобрести средство для профилактики приступов стенокардии – "Тридукард". В аптеках объяснили, что препараты потеряли свою актуальность и их не завозят из-за низкого спроса.

Фото: Piter.tv

Теги: лекарства, нурофен, таблетки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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