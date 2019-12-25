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На остановке в Петербурге заметили указатель с ошибкой в имени героя ВОВ
Сегодня, 14:39
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smirenny

На остановке в Петербурге заметили указатель с ошибкой в имени героя ВОВ

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Депутат ЗакСа Алексей Цивилев отметил, что это не первый подобный случай.

В понедельник, 23 ноября, депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев сообщил, что обратился в комитет по транспорту с просьбой исправить ошибку в указателях на остановках "Улица Маршала Мерецкова", где герой Великой Отечественной войны превратился в "Мерецкого". Об этом депутат сообщил на своей странице в соцсети.

Такой случай произошел в Петербурге уже не первый раз. Цивилев добавил, что до этого с именами были проблемы у компании "Питеравто": на одном из маршрутов написали "Маршала Жукого" и "Адмирала Черокого".

Ранее мы писали, что Соловьев высмеял ошибку Собчак в рассказе о Нагорном Карабахе.

Фото: facebook.com/tsivilev2

Теги: герой вов, остановка, ошибка в указателе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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