Петербуржцы заметили бесхозные канистры с неизвестной жидкостью на Наличной улице

Петербуржцы заметили бесхозные канистры с неизвестной жидкостью, которые стоят напротив дома №48/1 по Наличной улице уже третий день. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях в понедельник, 14 июня.
Уже третий день стоят подозрительные бочки с неизвестным содержимым, какие либо надписи и ограждения отсутствуют,
– говорится в сообщении.
В комментариях под постом петербуржцы стали предполагать, что может находиться в канистрах. Большинство граждан считают, что в них находится спирт.
Ранее мы писали, что петербуржцы жалуются на мусор около Орловского карьера в Приморском районе.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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