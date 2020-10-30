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Петербуржцы заметили бесхозные канистры с неизвестной жидкостью на Наличной улице
Сегодня, 19:36
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Петербуржцы заметили бесхозные канистры с неизвестной жидкостью на Наличной улице

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Большинство граждан считают, что в них находится спирт. 

Петербуржцы заметили бесхозные канистры с неизвестной жидкостью, которые стоят напротив дома №48/1 по Наличной улице уже третий день. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях в понедельник, 14 июня. 

Уже третий день стоят подозрительные бочки с неизвестным содержимым, какие либо надписи и ограждения отсутствуют,

– говорится в сообщении.

В комментариях под постом петербуржцы стали предполагать, что может находиться в канистрах. Большинство граждан считают, что в них находится спирт. 

Ранее мы писали, что петербуржцы жалуются на мусор около Орловского карьера в Приморском районе.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: канистры, наличная улица
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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