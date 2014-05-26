Петербуржцы жалуются на мусор около Орловского карьера в Приморском районе

Кому-то даже удалось заехать на машине в карьер, чтобы помыть автомобиль.

Петербуржцы пожаловались на мусор, который оставляют после себя отдыхающие, около Орловского карьера в Приморском районе Петербурга. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети ВКонтакте в понедельник, 14 июня.

Частенько гуляем около Орловского карьера в Приморском районе. Хочется показать, как там люди отдыхают, и что остаётся после отдыха, – говорится в сообщении.

Автор поста также отмечает, что кому-то даже удалось заехать на машине в карьер, чтобы помыть автомобиль. В комментариях под постом петербуржцы вовсе предлагают сделать озера с карьерами платными.

Ранее мы писали, что эксперты не рекомендуют купаться в водоёмах Петербурга.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб