Петербуржцы заметили ОМОН на улицах города

Предположительно объявлен план "Перехват".

Вечером во вторник, 16 июня, редакция Piter.TV получила сообщения о том, что на улицах Петербурга замечен ОМОН в полном обмундировании.

Так, полицейских заметили на выезде из города в сторону Янино, в Мурино и на Московском проспекте. Очевидцы отмечают, что сотрудники полиции были в касках и бронижилетах.

Предполагается, что план "Перехват" был объявлен с целью задержания злоумышленника, который в ночь на 16 июня с напарником напал на сотрудников ППСС и ГИБДД. Пока достоверной информации нет.

Напомним, что двое неизвестных напали на сотрудников ГИБДД на территории Александровского парка.

Видео: Piter.TV